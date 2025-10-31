Duman 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.10.2025 11:15

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen katliama devam ediyor

Katliamcı İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen katliama devam ediyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, güneydeki Han Yunus kenti, İsrail ordusunun bombardımanlarıyla sarsılırken, Gazze kenti de sahil kesiminden İsrail hücumbotlarından açılan ateşlerle, saldırılara maruz kaldı.

Biri daha önceki bir saldırıda olmak üzere, Han Yunus kentinde İsrail saldırıları nedeniyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentindeki Cella Caddesi'nde de İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'ın seçimden sonra müttefiki kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Meta AI Türkiye'de kullanıma sunuldu
12:25
Türkiye-İsviçre Ekonomi Forumu başladı
12:12
Atatürk'ün mirası 'Savarona' modernize edildi
12:00
ULAK Haberleşme, 6G için 208 patent başvurusu gerçekleştirdi
11:57
112 Acil Çağrı Merkezleri, bir yılda 97 milyon kez arandı
11:51
Uçakta ani irtifa kaybı sonrası yolcular hastaneye kaldırıldı
Gidecek yeri olmayan Filistinli aile evlerine düşen "patlamaya hazır" bombayla yaşıyor
Gidecek yeri olmayan Filistinli aile evlerine düşen "patlamaya hazır" bombayla yaşıyor
FOTO FOKUS
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
Sapanca Gölü ve Maşukiye'de sonbahar manzaraları
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ