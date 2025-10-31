Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen katliama devam ediyor

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, güneydeki Han Yunus kenti, İsrail ordusunun bombardımanlarıyla sarsılırken, Gazze kenti de sahil kesiminden İsrail hücumbotlarından açılan ateşlerle, saldırılara maruz kaldı.

Biri daha önceki bir saldırıda olmak üzere, Han Yunus kentinde İsrail saldırıları nedeniyle 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentindeki Cella Caddesi'nde de İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.