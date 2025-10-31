Duman 13.2ºC Ankara
AA 31.10.2025 10:43

ABD'de Demokrat senatörler, Trump'ın nükleer silah testi talimatına tepki gösterdi

ABD'de Demokrat senatörler, Başkan Donald Trump'ın nükleer silah testlerine başlanması talimatını eleştirdi.

ABD'de Demokrat senatörler, Trump'ın nükleer silah testi talimatına tepki gösterdi

Senatörler Jeanne Shaheen, Jacky Rosen ve Mark Kelly, Trump'ın Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatını verdiğini açıklamasının ardından karara tepki gösterdi.

Shaheen, Senato Dış İlişkiler Komitesi biriminden yaptığı açıklamada, söz konusu adımın "tehlikeli ve pervasız" olduğunu ifade etti.

Soğuk Savaş'ın hayaletleri: Nükleer tehdit yükseliyor
Soğuk Savaş'ın hayaletleri: Nükleer tehdit yükseliyor

Nükleer testlerin yeniden başlatılması durumunda ABD'nin 30 yılı aşkın süredir devam eden nükleer silah testlerine ilişkin moratoryumu tek taraflı sona erdireceğine dikkati çeken Shaheen, Rusya ve Çin'in 1992'den bu yana nükleer silah denemesi yapmadığını belirtti.

Rosen da bir oturumda yaptığı konuşmada, nükleer test girişiminin gerekliliğini destekleyen hiçbir kanıt olmadığını ifade ederek Trump'ın "pervasız, sorumsuz ve tehlikeli" bir adım attığını savundu.

Test girişiminin gerçekleşmesi durumunda radyasyonun etkisinin ve yol açacağı yıkımın hem ülke genelinde hem de dünya çapında hissedileceğinin altını çizen Rosen, "Şüphesiz ki bu yıkıcı ve felaket olacaktır. Bu yüzden çok net konuşacağım. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğim." dedi.

Kelly de ABD merkezli Meta şirketine ait Instagram platformundan yaptığı videolu paylaşımda, ABD'nin nükleer silahlarını test etmesi durumunda Çin'in de aynı girişimde bulunabileceğini ifade etti.

Trump'tan "nükleer silah testlerine" başlanması talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

Trump, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığına nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin "diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu" vurgulayan Trump, bunun, kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Trump, ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunarak "(Nükleerin) Muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

