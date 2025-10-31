Japonya, ayıları avlamak için avcı kiralayacak

Bakanlık, bu kararı Perşembe günü düzenlenen üst düzey bir toplantının ardından duyurdu. Yıl içinde şimdiye kadar 12 kişi ayı saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

Bu, Japonya’nın 2000’li yıllarda saldırıları kayıt altına almaya başlamasından bu yana görülen en yüksek sayı oldu. Hayatını kaybedenler arasında Hokkaido’da gazete dağıtımı yapan bir kişi ile Iwate’de bahçesinde ölü bulunan 67 yaşındaki bir erkek de yer alıyor.

Asker ve polis desteği gündemde

Hükümet, ayıları “kamu güvenliği için ciddi bir tehdit” olarak tanımladı. Polis memurlarına ayılara ateş açma yetkisi verilmesi de dahil olmak üzere çeşitli önlemler değerlendiriliyor. Yetkililer, artan saldırılara karşı alınacak tedbirleri kasım ortasına kadar netleştirecek.

Ayılar son dönemde süpermarketlere ve liselere girerek halkı saldırıya uğratıyor. Ülkede iki ayı türü bulunuyor: Honshu adasında yaşayan Japon siyah ayısı ve Hokkaido’da görülen, genellikle daha iri ve saldırgan olan kahverengi ayı.

Yüzlerce yaralı, ordudan destek

Bu yıl 100’den fazla kişi ayı saldırılarında yaralandı; aralarında popüler bir turistik bölgede otobüs durağında saldırıya uğrayan yabancı bir turist de bulunuyor. En fazla saldırının yaşandığı bölge, kuzeydeki dağlık Akita eyaleti oldu.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, “İnsanların yaşamı ve geçim kaynakları tehdit altında,” diyerek bu hafta Japon Öz Savunma Kuvvetleri’nin Akita bölgesinde ayıların yakalanmasına ve uzaklaştırılmasına yardımcı olacağını açıkladı. Mevzuat gereği askerlerin hayvanlara ateş açması yasak, ancak tuzak kurma ve ölü ayıların taşınmasında avcılara destek verebilecekler.

Avcılar yaşlanıyor, ayılar aç kalıyor

Akita Valisi Kenta Suzuki, bölgede görev yapan avcıların “tükendiğini” söyledi. Japonya’da avcı nüfusu yaşlanıyor ve her geçen yıl azalıyor. Bir zamanlar postu ve safra kesesi için avlanan ayılar artık pek avlanmadığı için insan yerleşimlerine daha fazla yaklaşıyor.

Uzmanlara göre iklim değişikliği nedeniyle kayın ağacı tohumlarının azalması, ayıların yiyecek arayışıyla yerleşim bölgelerine yönelmesine yol açıyor. Kırsal kesimlerde nüfusun azalması da saldırı riskini artıran bir diğer etken.

Hükümet, eylülde aldığı kararla yerleşim alanlarında ayılara ateş açmayı kolaylaştıran silah yasası değişikliğini de yürürlüğe sokmuştu.