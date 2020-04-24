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Karantina altındaki Paris'te gece turu
Fransa'nın başkenti Paris'te Champs Elysees ve Eyfel Kulesi gibi merkezler, karantina nedeniyle sessizliğe gömülmüş durumda. İşte karantina altındaki Paris'te gece turu.
Fransa'nın 67 milyon nüfusu 17 Mart'tan beri karantinada ve 11 Mayıs'a kadar evde kalmaya devam edecek.
Ancak bazı bölgelerde karantinanın devam ettirilmesi; restoran, bar ve kafelerde kısıtlamaların sürdürülmesi planlanıyor.
Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde şimdi sessizlik hakim
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