Fransa'nın 67 milyon nüfusu 17 Mart'tan beri karantinada ve 11 Mayıs'a kadar evde kalmaya devam edecek.

Ancak bazı bölgelerde karantinanın devam ettirilmesi; restoran, bar ve kafelerde kısıtlamaların sürdürülmesi planlanıyor.

Turistlerin yoğun olduğu bölgelerde şimdi sessizlik hakim