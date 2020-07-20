Karadeniz'de, Ukrayna-ABD ortak askeri tatbikatı "Sea Breeze-2020" başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Norveç, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya ve Ukrayna'dan yaklaşık 2 bin askerin katılacağı belirtildi.

Tatbikatta 20'den fazla savaş gemisi, uçak ve helikopterin yer alacağı, koronavirüs salgını nedeniyle tatbikatın sadece deniz ve hava kısmının gerçekleştirileceği vurgulandı.

"Sea Breeze'nin amacı, Karadeniz bölgesinde istikrar ve güvenliği sağlamaktır" sözlerine yer verilen açıklamada, tatbikatın 7 gün süreceği belirtildi.