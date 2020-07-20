Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 940 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 777 bin 486’ya çıktı. Günlük vaka sayısı 29 Nisan’dan bu yana ilk defa 6 binin altına düşen ülkede, yaklaşık bir aydır günlük vaka sayısı 6 bin seviyelerindeydi.

COVID-19 kaynaklı günlük ölü sayısı, 76 kişinin hayatını kaybettiği 4 Mayıs’tan bu yana ilk defa en düşük seviyeye indi. Ülkede son bir günde ölü sayısı 85 artarak 12 bin 427’ye, iyileşen sayısı 3 bin 258 artarak 553 bin 602’ye yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,8 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,2’sinde semptom görülmedi. Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 578 artarak 234 bin 123’e, ölü sayısı 15 artarak 4 bin 314’e çıktı.

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25 milyondan fazla test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 259 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 25 milyon 200 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.