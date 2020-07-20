Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin ülkenin tamamında OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönündeki kararı, Mecliste üçte iki çoğunlukla kabul edildi.

OHAL uygulamasında 13’üncü uzatmanın 27 Temmuz 2020 itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Sö konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.