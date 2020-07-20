BBC'de yer alan habere göre, bin 77 kişi üzerinde denenen aşı adayı, antikor ve akyuvar üreterek koronavirüse karşı etki sağladı.

Sonuçların "umut verici" olduğu bildirilen haberde, aşı adayının yeterli koruma sağlayıp sağlamayacağının tespiti için henüz erken olduğuna dikkat çekildi.

Şempanzelerde soğuk algınlığına neden olan bir virüsün genetiği üzerinde çalışılarak ortaya çıkarılan ve "ChAdOx1 nCoV-19" adı verilen aşı adayı, benzeri görülmemiş bir hızda geliştirildi.

İngiliz hükümeti, koronavirüse karşı geliştirilmekte olan potansiyel aşılardan 100 milyon doz tedarik edilmesi için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.