Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

30 Haziran’dan bu yana aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 79’a yükseldiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde 64 bölgeden 18’inde 4 bin 609 kişinin kirli suların sebep olduğu hastalıklara yakalandığı da ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, selin etkilediği bölgelerden tahliye edilenler için 64 barınak inşa edildiği kaydedildi.

Ülke genelinde yaşanan sellerden 2,6 milyon kişi etkilendi.