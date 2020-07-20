Haber Giriş: Kaynak: AA
Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 79’a yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Bangladeş hükümeti, ülkede muson yağışlarının yol açtığı sellerde ölü sayısının 79’a çıktığını bildirdi.
Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
30 Haziran’dan bu yana aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 79’a yükseldiği aktarılan açıklamada, ülke genelinde 64 bölgeden 18’inde 4 bin 609 kişinin kirli suların sebep olduğu hastalıklara yakalandığı da ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, selin etkilediği bölgelerden tahliye edilenler için 64 barınak inşa edildiği kaydedildi.
Ülke genelinde yaşanan sellerden 2,6 milyon kişi etkilendi.
Etiketler: bangladeş sel Muson yağmurlarıSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:41
Sıradaki Haber
Lübnan Merkez Bankası Başkanı'nın gayrimenkul varlıkları donduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz