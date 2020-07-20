Başkentin Eski Delhi bölgesinde 1823 yılında inşa edilen 3 kubbeli Mübarek Begüm Camii'nin ana kubbesi aşırı yağış ve yıldırım nedeniyle zarar gördü.

Caminin imamı Muhammed Zahid, yaptığı açıklamada, caminin kubbesinin sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.

Delhi Vakıf Kurulu yetkilileri, hasar tespit çalışmaları için camide incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Sosyal medyada çok sayıda kişi, tarihi caminin hasar görmesi sebebiyle üzüntülerini belirterek, yetkililerden caminin restore edilmesi için gerekli adımların atılması talebinde bulundu.

Hafta sonu süren aşırı yağışlar dolayısıyla başkentte 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev hasar görmüştü.