Haber Giriş: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da COVID-19 nedeniyle 37 kişi daha öldü
[Fotoğraf: AA]
Suudi Arabistan'da koronavirüs (COVID-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 523'e ulaştı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği; 2 bin 429 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 523'e, vaka sayısının ise 253 bin 349'a çıktığı aktarıldı.
Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 203 bin 259 olduğunu bildirdi.
Sıradaki Haber
Mısır'da olağanüstü hal 13'üncü kez uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz