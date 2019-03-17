Endonezya'da geçen geçen Ekim ayında 189 kişinin ölümüne sebep olan Lion Air kazasıyla Etiyopya'daki uçak kazası arasında ortak noktalar bulunduğu ortaya çıktı.

157 kişinin hayatını kaybettiği Etiyopya hava yollarına ait yolcu uçağının kara kutusu Fransa'da inceleniyor.

İlk verilere göre her iki uçağın pilotunun, havalandıktan sadece dakikalar sonra uçuş kontrolüyle ilgili sorun yaşadığı açıklandı.

Verilerle ilgili detaylı bilgilerinin 3-4 gün içinde paylaşılacağı belirtildi. Kazayla ilgili nihai raporun ise bir ay içinde yayınlanması bekleniyor.

Endonezya'da geçen Ekim ayında meydana gelen uçak kazasında 189 kişi hayatını kaybetmişti. 6 ay arayla meydana gelen kazaların ardından küresel çapta havayolu şirketleri Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşlarını askıya almıştı.

Kaynak: TRT Haber