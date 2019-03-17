Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında farklı uyruklardan ve yaş gruplarından kurbanlar bulunuyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden "yeni bir gelecek kurmak" umuduyla Yeni Zelanda'ya gelen Müslümanlar, terörün hedefi oldu.

Nur ve Linwood camilerindeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.

Christchurch'teki terör saldırısı ikiz kardeşleri ayrı düşürdü. Terör saldırısında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Cüneyt İsmail'in ikiz kardeşinin de camide olduğu, fakat saldırı sırasında kaçmayı başardığı öğrenildi.

İsmail'in kuzeni Cavid Dabadhai, İsmail hakkında, "Daha yumuşak başlı, mahçup ve iyi bir insan bilmiyorum. O kadar dürüst ve ahlaklıydı ki, onu tanıdığınızda ben nasıl bir insanım diye kendinizi sorgulama ihtiyacı hissederdiniz." ifadelerini kullandı.

Dabadhai, İsmail'in geride onun yokluğunu her zaman hissedecek bir eş ve bir kız çocuğu bıraktığını belirtti.

Pakistan Naim Raşid'e ulusal onur verecek

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Faysal, dün yaptığı açıklamada, terör saldırısında Pakistan vatandaşları Süyehl Şahid, Seyit Cihandad Ali, Mahrub Harun, Seyit Arib Ahmed, Mahbub Harun, Naim Raşid ve oğlu Talha Raşid ile Zişan Rıza, babası Gulam Hüseyin ve Karam Hüseyin'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başbakan İmran Han, Nur Camisi'ndeki saldırı sırasında teröristi engellemeye çalışırken hayatını kaydeden 50 yaşındaki Naim Raşid'e ulusal onur verileceğini açıkladı. Han, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Pakistan ırkçı teröriste müdahale ederken hayatını kaybeden Mian Naim Raşid ile gurur duyuyor. Kahramanlığı ulusal onur ile taltif edilecek." diye yazdı.

Baba ve oğul daha 9 gün önce baba ve dede olmuşlardı

Öte yandan Hindistan'ın Wellington Büyükelçisi Bhav Dhillon, Hint vatandaşları Mahbub Kokhar, Ramiz Vora ve babası Asıf Vora, Ansi Alibava ve Üzeyir Kadir'in terör saldırısında hayatlarını kaybettiklerini doğruladı.

Ramiz Vora'nın eşinin 9 gün önce bir kız çocuğu dünyaya getirdiği, saldırıda yaşamını yitiren Ramiz'in yeni baba, babası Asıf'ın ise yeni dede olduğu bildirildi.

Restoranının kapısına çiçekler bırakıldı

Chirstchurh'te iki restoran işleten Hint kökenli Muhammed İmran Han da Nur Camisi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasındaydı.

Chirstchurh sakinleri, 47 yaşındaki Han'ın işletmecisi olduğu Hint yemekleri yapan "Indian Grill" restoranının kapısına çiçekler bırakıldı.

Han'ın 10 ve 11 yaşlarında iki erkek çocuğu olduğu kaydedildi.

Parmağını göğe kaldırmıştı

Yaralı olarak sedyeyle camiden çıkarılırken parmağını göğe kaldıran görüntüsü kameralara yansıyan Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el Harbi'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Müslüman topluluğu lideri hayatını kaybetti

Fiji Müslüman Birliği adlı kuruluşun yöneticisi Musa Vali Süleyman Patel'in de terör saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. 60 yaşındaki Patel'in eşi ile Nur Camisi'ni ziyaret ettiği kaydedildi.

Mısır'ın Wellington Büyükelçisi Tarık El Vasimi, terör saldırısında Mısır vatandaşları Münir Süleyman, Ahmed Cemaleddin Abdulgani, Eşref Mursi ve Eşref El Masri'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Avustralya'nın başkenti Canberra'daki Afganistan Büyükelçiliği de terör saldırısında Afgan vatandaşı Matiullah Safi'nin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Sahahriar Alam, terör saldırısında Bangladeş vatandaşı Abdüs Samed'in terör saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.

67 yaşındaki Samed'in Bangladeş Tarım Kalkınma Kurumundan emekli olduğu ve eşi ve iki oğluyla birlikte önceki yıl Yeni Zelanda'ya taşındığı ifade edildi. Samed, Chirstchurch kentindeki Lincoln Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Chirstchurch'teki Müslüman topluluğunun üyelerinden Pakistan kökenli 35 yaşındaki Cüneyt Mortara ve Mısır göçmeni 70 yaşındaki Hüseyin Mustafa da terör saldırısında hayata veda etti.

Kaynak: AA