Haber Giriş: 13 Haziran 2021 Pazar 17:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kanala düşen yavru filin yardımına yetişkin fil koştu
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde su kanalına düşen yavru fili yetişkin bir fil kurtardı.
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde, su kanalından geçmeyi başaramayan yavru bir fil kanala düştü.
Kanalda mahsur kalan yavru fil, yetişkin bir fil tarafından kurtarıldı.
Xishuangbanna Dai özerk bölgesindeki ormanlarından ayrılarak yaklaşık 500 kilometre yol kat eden vahşi Asya fili sürüsü, geçtiğimiz hafta Kunming'e ulaşmıştı.
En çok Yunnan eyaletinde görülen Asya filleri, Çin'de devlet koruması altında bulunuyor.
Etiketler: Çin
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