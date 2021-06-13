İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), Ehl-i Sünnet Grubu'nun konuyla ilgili yazılı açıklamasını yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılan 7 adayın programları ve seçim konuşmalarının değerlendirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lider Ali Hamaney'in seçimlerde maksimum katılım vurgusu, ülke içi ve dışı gelişmeler çerçevesinde halkın seçimlere yüksek katılımının önemi, ülkedeki çeşitli bölgelerin etnik ve mezhebi talepleri ve altyapı ve yoksulluk gibi sorunlarının giderilmesi yönündeki istekleri göz önünde tutularak İran Meclisi Ehl-i Sünnet Grubu, 18 Haziran'daki seçimlerde Reisi'yi destekleme kararı almıştır."

İran Meclisi'nde çoğunluğunu muhafazakarların oluşturduğu 290 milletvekili bulunuyor. Ehl-i Sünnet Grubu da 16 kişiden oluşuyor.

İran'daki Sünnilerin seçime katılım belirsizliği

İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi imzasıyla dün yayımlanan bildiride, Reisi'nin desteklenmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Ülkedeki Sünni grupların önde gelenlerinden "Davet ve Islah Cemaati" ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Konseyin ülkenin genelindeki Sünnileri temsil etmediğini vurgulayarak, söz konusu kararı desteklemediklerini duyurdu.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin oğlu Muhammed Tayyib İsmailzehi de dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ehl-i Sünnet Uzmanlar Strateji Konseyi, cumhurbaşkanı adaylarıyla yaptığı istişareler sonucu Ehl-i Sünnet için en uygun adayın İbrahim Reisi olduğu sonucuna varmıştır."

İran'ın Kürdistan eyaletinde Sünnilerin dini lideri olarak bilinen Hasan Emini de yaptığı yazılı açıklamada, İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi veya Ehl-i Sünnet Uzmanlar Strateji Konseyi'nin çalışma ve kararlarından haberdar olmadıklarını, söz konusu yapının ülkedeki Sünnilerin çoğunluğunu temsil etmediğini kaydetmişti.

Tahran merkezli 15 üyeden oluşan Ehl-i Sünnet Uzmanlar Strateji Konseyi, 2001 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk toplantısını yaptı.

İran Ehl-i Sünnet Ortak Düşünce Konseyi olarak da bilinen yapı Beluçistan, Kürdistan, Huzistan ve Horasan gibi ülkenin çeşitli bölgelerinden Sünni din adamlarının katılımıyla meydana gelse de İran'daki Sünnilerin genelini temsil etmediği belirtiliyor.

Son yıllarda ekonomik sıkıntılar ve insan hakları konularında sorunlar yaşayan Sünnilerin de ülkenin genelinde olduğu gibi sandığa gitmeye yanaşmadıkları ifade ediliyor.

Önceki seçimlerde reformistleri destekleyen bazı Sünni din adamları ise bu seçimlerde muhafazakar Reisi'yi destekleyerek bölgesel ve mezhebi sorunların çözüm yollarını arayacaklarını ileri sürüyor.