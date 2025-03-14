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Dünya
AA 14.03.2025 18:39

Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney oldu

Kanada'da hafta sonu Liberal Parti liderliğine seçilen Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.

Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Ottawa'daki Rideau Hall'da düzenlenen yemin töreni öncesinde Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Odaklanmış bir hükümetiz, eyleme odaklandık." dedi.

Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, anın gereklerini karşılayan bir hükümet kuruyoruz. Kanadalılar eylem bekliyor ve bu ekip bunu sağlayacak. Daha hızlı hareket eden, ekonomimizi güvence altına alan ve Kanada'nın geleceğini koruyan daha küçük, deneyimli bir kabine." ifadesini kullandı.

Törende Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.

2015'ten bu yana başbakanlığı üstlenen Justin Trudeau bugün görevinden resmen istifa ederek 37 üyeli kabinesini feshetmişti.

Mark Carney, Liberal Partinin 9 Mart'taki başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçilmişti.

Carney, 2008-2013'te Kanada Merkez Bankasının, 2013-2020'de İngiltere Merkez Bankasının başkanlığını yapmıştı.

Kasım 2015'ten bu yana başbakanlık yapan Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

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