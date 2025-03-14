Açık 18.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.03.2025 18:29

İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM'ye tepki gösterdi

İsrail, Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımını belgeleyen raporuna tepki gösterdi.

İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM'ye tepki gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin cinsel ve üreme sağlığı tesislerini sistematik olarak yok eden İsrail'in soykırım eylemleri gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporuna karşı BM'yi "antisemitik, çürümüş ve terör destekçisi" olmakla suçladı.

Netanyahu, BM'nin "bir kez daha İsrail'e asılsız cinsel şiddet suçlamaları dahil olmak üzere sahte suçlamalarla saldırmayı tercih ettiğini" öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da benzer şekilde BM hedef alınarak, "Gerçekten de yalnızca BM gibi antisemitik bir örgütün üretebileceği türden iğrenç bir belge" iddiasında bulunuldu.

BM: İsrail, Filistinlilerin üreme sağlığı sistemini hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, bugün BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu kapsamında yeni raporunu açıklamıştı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli kadın, kız ve erkeklere karşı ihlalleri belgeleyen raporda, İsrail'in Filistinlilere karşı cinsel, üreme ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini, onların kendi kaderini tayin etme haklarını engellemek için daha fazla kullandığı belirtilmişti.

Raporda, "İsrail, cinsel ve üreme sağlık tesislerinin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla soykırım eylemleri gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verilmişti.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM: İsrail, Filistinlilerin üreme sağlığı sistemini hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:09
ABD'de ikinci uçak kazası: Kuzey Carolina'da özel jet düştü
19:00
Bakan Kacır: Ulaşım güvenliği düzenlemelerini hayata geçiriyoruz
18:46
Bakan Tunç: Ülkemiz terörsüz Türkiye'ye adım atacak
19:45
Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney oldu
18:30
BM: İsrail, Filistinlilerin üreme sağlığı sistemini hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor
2025'in İlk Ay Tutulması: 'Kızıl Kurt Dolunayı' gökyüzünü aydınlattı
2025'in İlk Ay Tutulması: 'Kızıl Kurt Dolunayı' gökyüzünü aydınlattı
FOTO FOKUS
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
Asr-ı Saadetin İzinde: Hz. Muâz b. Cebel
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ