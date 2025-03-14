İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM'ye tepki gösterdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin cinsel ve üreme sağlığı tesislerini sistematik olarak yok eden İsrail'in soykırım eylemleri gerçekleştirdiğini ortaya koyan raporuna karşı BM'yi "antisemitik, çürümüş ve terör destekçisi" olmakla suçladı.

Netanyahu, BM'nin "bir kez daha İsrail'e asılsız cinsel şiddet suçlamaları dahil olmak üzere sahte suçlamalarla saldırmayı tercih ettiğini" öne sürdü.

İsrail Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda da benzer şekilde BM hedef alınarak, "Gerçekten de yalnızca BM gibi antisemitik bir örgütün üretebileceği türden iğrenç bir belge" iddiasında bulunuldu.

BM: İsrail, Filistinlilerin üreme sağlığı sistemini hedef alarak soykırım gerçekleştiriyor

BM'nin işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, bugün BM İnsan Hakları Konseyi'nin 58. Oturumu kapsamında yeni raporunu açıklamıştı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinli kadın, kız ve erkeklere karşı ihlalleri belgeleyen raporda, İsrail'in Filistinlilere karşı cinsel, üreme ve diğer cinsiyete dayalı şiddet biçimlerini, onların kendi kaderini tayin etme haklarını engellemek için daha fazla kullandığı belirtilmişti.

Raporda, "İsrail, cinsel ve üreme sağlık tesislerinin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla soykırım eylemleri gerçekleştiriyor." ifadelerine yer verilmişti.