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Dünya
AA 04.02.2025 09:05

Kanada'nın Ontario eyaletinde ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verildi

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'da, "alkollü içkiler de dahil olmak üzere ABD ürünlerinin kullanılmayacağı" kararına şimdilik ara verildiği bildirildi.

Kanada'nın Ontario eyaletinde ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verildi

Ontario Başbakanı Doug Ford, X sosyal medya hesabından, ABD'nin Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerini 30 günlük bir süre için durdurma kararına ilişkin konuştu.

Söz konusu paylaşımda "iyi haberleri olduğunu" belirten Ford, "ABD'nin gümrük vergilerine ara vermesiyle birlikte Ontario da misilleme tedbirlerine ara verecektir." ifadesini kullandı.

Ford, "(ABD Başkanı Donald) Trump gümrük vergilerini uygulamaya devam ederse, Amerikan ürünlerini Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu (LCBO) raflarından kaldırmakta tereddüt etmeyeceğiz." mesajını verdi.

Kanada ve ABD'nin "Çin ile olan gerçek ticaret savaşına odaklanması gerektiğini" savunan Ford, "Eğer kazanmak istiyorsak birlikte savaşmalıyız, birbirimizle değil." değerlendirmesinde bulundu.

Misilleme tedbirleri

Ford, "Ontario Alkollü İçecekler Kontrol Kurulu, her yıl yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Amerikan şarabı, birası, alkollü içeceği ve maden suyu satıyor. Artık satmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ford, Amerikan ürünlerinin eyaletteki raflardan kaldırılacağını ve bu ürünlerin stoklanmasının engellenmesi için katalogdan da çıkarılacaklarını belirtmişti.

Ayrıca Ford, Kanada vatandaşlarını yerli üretimi desteklemeye teşvik etmek amacıyla işletmelerden bu ürünlerin yanına Kanada bayrağı koymalarını talep etmişti.

Gümrük vergileri

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıklamıştı.

Ardından Trump, Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin 30 günlük bir süre için durdurulduğunu duyurmuştu.

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