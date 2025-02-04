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Dünya
Space 04.02.2025 08:09

Uzay enkazları uçaklar için artan bir tehdit oluşturuyor

Yeni araştırmalar, kontrolsüz uzay enkazlarının atmosferimize girerek havadaki uçaklar için bir çarpışma riski oluşturduğunu ortaya koyuyor. Olasılık düşük olsa da, böyle bir çarpışmanın sonuçları felaket olabilir.

Uzay enkazları uçaklar için artan bir tehdit oluşturuyor

Amerikan Federal Havacılık Dairesi (FAA), SpaceX’in 16 Ocak’ta Teksas’taki Starbase tesisinden gerçekleştirdiği Starship fırlatma operasyonu sırasında aracın kaybı nedeniyle bir soruşturma başlattı.

Starship 7'ye ait enkaz, Turks ve Caicos Adaları yakınlarında Atlantik Okyanusu’na düştü ve bazı parçaların karaya vurduğu bildirildi.

FAA, olay sırasında belirlenen "Enkaz Müdahale Alanı"nda hava trafiğini yavaşlattı ve bazı uçakların düşük yakıt seviyeleri nedeniyle rotalarını değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Kontrolsüz girişler hava sahası yönetimini zorlaştırıyor

Kanada merkezli araştırmacılar tarafından yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, uzay enkazı girişlerinin ve hava yolu uçuşlarının artışı nedeniyle risklerin büyüdüğünü gösteriyor.

Çalışmada, özellikle yoğun hava trafiği bölgelerinde her yıl yüzde 26 oranında bir kontrolsüz uzay enkazı girişinin yaşanabileceği belirtiliyor.

Ekonomik ve güvenlik ikilemi

Araştırmacılar, hava sahasını kapatmanın hem ekonomik hem de güvenlik açısından zorluklar yarattığını belirtiyor. Mevcut durumda, 2 bin 300’den fazla roket gövdesi yörüngede bulunuyor ve zamanla kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya geri dönecek.

Çalışmaya göre, uluslararası yetkililerin uzay enkazlarının denetimli bir şekilde okyanusa girişini zorunlu kılması, çarpışma risklerini azaltabilir. Ancak, yetkililer önümüzdeki yıllarda kontrolsüz girişlerle mücadele etmek zorunda kalacaklar.

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