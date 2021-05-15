Kanadalılar ve kunduzlar arasında çekişme büyüyor.

Kısa süre önce internet kablolarını kemirerek İngiliz Kolumbiyası'nı internetsiz bırakan ve kablolu yayınları kesen kunduzlar yine işbaşında.

Kereste fiyatları hızla artarken Porcupine Ovası, Saskatchewan’da ahşap çitler kayboldu.

Yetkililer suçluyu kısa sürede tespit etti.

Kunduzların barajlarını inşa etmek için bu kez çitleri çaldıkları ortaya çıktı.

Kunduzlar nedeniyle şehrin 30 kilometrelik bölgesinin sular altında kalmasının ardından yetkililer, 800 kunduzun öldürülmesini istemişti.

Kanada’da nisan ayında 900 evin internet bağlantısı kesilirken kunduzların internet kablolarını kemirdiği tespit edilmişti.

Kunduzlar gezegen için önemli

Kanada’nın simgesi olan olan kunduzlar yok olmanın eşiğindeyken, hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa'da şaşırtıcı bir şekilde hızla çoğalmaya başladı.

Alberta Üniversitesi'nde uzun zamandır kunduzlar ve bunların su sistemleri üzerindeki etkileri üzerinde çalışan çevre bilimcisi Glynnis Hood, "Kunduzların etraflarındaki her şey üzerinde muazzam bir etkisi var" dedi.

Kulübelerini çamurlamak, barajlar inşa etmek ve kanal kazmak için her yıl binlerce metreküp toprak kazan kunduzlar, dünya üzerinde derin bir etkiye sahip.

Kunduz barajları yalnızca değerli sulak alanların yenilenmesine ve yeraltı sularının yeniden çoğalmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sudaki tortu, nitrojen ve fosforu filtreleyerek balık ve kurbağa gibi türler için sığınaklar oluşturuyor.

Ülke çapındaki topluluklar, kunduzların etkilerini dengelemek için yılda milyonlarca para harcıyor.