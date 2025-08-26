Kanadalı foto muhabiri: Reuters, İsrail’in 246 gazeteciyi öldürmesinde sorumlu

Çalışmaları New York Times ve Al Jazeera dahil birçok uluslararası basın kuruluşunda yayımlanan Zink, Reuters’in haber dilinin, İsrail’in 2023 Ekim’inden bu yana Gazze’de yürüttüğü saldırılarda 246 gazetecinin öldürülmesine zemin hazırladığını söyledi.

Anas el-Şerif örneği

Zink, 10 Ağustos’ta Gazze kentinde ekibiyle birlikte öldürülen, Pulitzer ödüllü Al Jazeera muhabiri Anas el-Şerif’in durumunu hatırlattı.

Reuters’in, İsrail’in el-Şerif’i “Hamas üyesi” olarak nitelendiren temelsiz iddiasını yayımladığını belirterek, bunun “sayısız yalandan sadece biri” olduğunu vurguladı.

Reuters’in kendi çalışanlarının öldürülmesine verdiği tepkiyi de eleştiren Zink, pazartesi günü Nasser Hastanesi’ne düzenlenen saldırıda Reuters kameramanı Hossam el-Masri’nin de aralarında olduğu yirmi kişinin öldüğünü hatırlattı.

Bu tür saldırıları “çifte vuruş” (ilk saldırı ardından kurtarıcıları hedef alan ikinci saldırı) olarak tanımladı.

Zink, Batılı medyanın İsrail’in iddialarını doğrulamadan yayımlamasının, tarihteki büyük savaşlardan daha fazla gazetecinin sadece iki yıl içinde Gazze’de öldürülmesine yol açtığını söyledi.

Pulitzer ödülünü Reuters’e kazandıran Anas el-Şerif’in defalarca tehdit edilmesine rağmen ajansın onu korumadığını, ölümünden sonra da gerçeği yansıtmadığını vurguladı. “Artık Reuters kartımı taşımak benim için sadece utanç ve acı kaynağı” diyen Zink, çalışmalarını Gazze’de hayatını kaybeden gazetecilerin anısına adayacağını belirtti.

Nasser Hastanesi’ne saldırı uluslararası tepki çekti

Pazartesi günü Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesine düzenlenen İsrail saldırısında 21 kişi öldü. Ölenler arasında Al Jazeera’dan Muhammed Salama, Reuters kameramanı Hussam el-Masri, AP serbest muhabiri Mariam Ebu Dakka, Ahmed Ebu Aziz ve Muaz Ebu Taha da vardı.

Filistin Gazeteciler Sendikası saldırıyı “basına karşı açık savaş” olarak nitelendirdi. BM raportörü Francesca Albanese, devletlere “ablukayı kırma, silah ambargosu ve yaptırım” çağrısı yaptı.

Gazetecileri Koruma Komitesi, uluslararası toplumu İsrail’in basına yönelik saldırıları nedeniyle hesap vermeye çağırdı.

Dünya liderlerinden kınama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron saldırıları “kabul edilemez” buldu. Almanya ve İspanya bağımsız soruşturma talep etti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, “dehşete düştüğünü” söyleyerek derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Türkiye, Katar, İran, Mısır ve Suudi Arabistan da saldırıları “savaş suçu” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı ise Cidde’de yaptığı açıklamada olayı basın özgürlüğüne saldırı olarak tanımladı.

Al Jazeera’nın verilerine göre, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de öldürülen gazeteci ve medya çalışanlarının sayısı en az 273’e ulaştı.