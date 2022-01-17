Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 07:30Son Güncelleme: Kaynak: RT
Kanada'dan vatandaşlarına "Ukrayna'ya seyahat" uyarısı
[Fotoğraf: Reuters]
Kanada hükümeti, Rusya'nın "saldırgan" tutumuna dikkat çekerek, vatandaşlarını Ukrayna'ya zorunlu olmayan seyahatlere karşı uyardı.
Kanada, Ukrayna'ya seyahat için risk durumunu güncelledi.
Hükümetten yapılan açıklamada, zorunlu olmayan haller dışında bu ülkeye gidilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.
Söz konusu tavsiyeye Rusya'nın "saldırgan" politikaları ve askeri yığınakları gerekçe gösterildi.
ABD de aralık ayından itibaren vatandaşlarını "Rusya'dan gelen artan tehditler nedeniyle (Ukrayna'ya) seyahati yeniden gözden geçirmeye" çağırmıştı.
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