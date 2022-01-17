Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 06:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dominik Cumhuriyeti'nde hapishanede çıkan kavgada 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, mahkumlar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Santo Domingo'daki La Victoria hapishanesinde, iki mahkum grubu arasında arbede çıktı.
Bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği cezaevinde, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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