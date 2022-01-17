ABD'de ilk kez bir Türk doktor göz merkezi açtı

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Santo Domingo'daki La Victoria hapishanesinde, iki mahkum grubu arasında arbede çıktı.

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