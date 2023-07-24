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Dünya
AA 24.07.2023 11:13

Kanada'daki selde 2'si çocuk 4 kişi kayboldu

Kanada’nın Nova Scotia eyaletinde şiddetli yağmurun yol açtığı selde 2'si çocuk 4 kişinin kaybolduğu açıklandı.

Kanada'daki selde 2'si çocuk 4 kişi kayboldu

BBC'nin haberine göre, ülkenin bazı bölgelerine normalde 3 ayda düşen yağmur 24 saatte yağdı.

Nova Scotia eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 2'si çocuk 4 kişi kayboldu.

Eyalet Valisi Tim Houston, yaptığı açıklamada, durumun "korkutucu" olduğunu belirterek, en az 7 köprünün onarılması veya yeniden inşa edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

80 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilendi ve eyaletin bazı yerlerinde acil durum ilan edildi.

Houston, suların çekilmesinin birkaç gün sürebileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hükümetin bu süreçte eyaletin "yanında olacağına" dair söz verdi.

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, eyaletin doğu bölgesinde şiddetli yağışların 30 Temmuz'a kadar devam edebileceği uyarısı yapıldı.

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