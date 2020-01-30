Kanada'da şimdiye kadar Çin'de ortaya çıkan korona virüsten kaynaklı 3 vaka tespit edildi.

Ancak ülkede yaşayan Çinlilerin ırkçılığın hedefi haline geldiği belirtildi. Ülkenin 2003 yılında Çin'de başlayan SARS salgını sırasında da benzer bir yabancı düşmanlığı dalgasına şahit olduğu ifade edildi.

Kanada'da Çinli nüfus tarafından işletilen birçok işletmede, halkta yaşanan korku ve panik nedeniyle ciddi müşteri kayıpları yaşandığı açıklandı.

Toronto sakinleri ve turistler, özellikle Çinli işletmelerin yoğunlaştığı alanlardan kaçınırken işletmelerin yaklaşık 1 milyar dolar kaybının olduğu belirtildi.

Ebeveynlerden dilekçe

Toronto'da sosyal medyada pazartesi günü yeni bir Çin restoranının gönderilerinde hızla ırkçı yorumların yer aldığı ifade edildi. Toronto'nun kuzeyinde bir bölgede bulunan York okul bölgesinde ise yaklaşık 9 bin ebeveynin son 17 gün içinde Çin'e seyahat eden öğrencilerin okula gitmesini önleyen bir dilekçe imzaladığı belirtildi.

Dilekçe imzalayanlardan bir vatandaş, "Bu durmalı. Vahşi hayvanları yemeyi ve çevrenizdeki herkesi enfekte etmeyi bırakın. Yayılmayı durdurun ve karantinaya alın veya geri dönün" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü 208 okulu temsil eden bir kurul, öğrencilerin etnik kökenlerine göre hedef alınacağı korkusu nedeniyle imzalanan söz konusu dilekçeyi kınadı. York Yönetim Kurulu Başkanı Juanita Nathan ve Eğitim Direktörü Louise Sirisko yaptıkları açıklamada, "Çinli aileler arasında artan düzeyde endişe olduğunun farkındayız. Güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor olsa bile, başkalarının hakkında varsayımlar yapan bireyler, ön yargı ve ırkçılık sergiliyor olarak görülebilir" ifadelerini kullandı.