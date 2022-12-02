Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 15:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanada'da seri katil dehşeti
[Fotograf: TRT Haber]
Son yıllarda yerlilere yönelik ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle gündemde olan Kanada'da bu kez seri cinayetler konuşuluyor. 35 yaşındaki bir zanlı, 4 yerli kadının ölümünden sorumlu tutuluyor.
Kanada, 4 yerli kadın cinayetini konuşuyor.
35 yaşındaki katil zanlısı, mayıs ayında, bir yerli kadının ölümünden sorumlu tutulup tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, zanlının, üç cinayetle daha bağlantısı olduğu ortaya çıktı.
Dördüncü kurbanın henüz ismi belirlenemedi. Öldürülen kadınların yerli olması dikkati çekti.
Kanada son yıllarda yerlilere yönelik ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri ile gündemde.
Yatılı kilise okullarının bahçelerinde yerli çocuklara ait kayıtsız toplu mezarlar bulunmuştu.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür dilemişti.
Etiketler: Kanada
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