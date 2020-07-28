Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde bulunan Winona’da gece çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangında 3 katlı sıra evlerde bulunan 11 ev küle döndü.

[Fotoğraf: İHA]

Yangın, rüzgarın etkisi ile yan bloklara sıçrayarak büyüdü.

Polis ve itfaiye ekipleri bölgedeki tüm evleri tahliye etti.

[Fotoğraf: İHA]

Yangının çıkış nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evlerdeki hasarın milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.