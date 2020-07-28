Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-İHA
Kanada'da çıkan yangında 11 ev küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Kanada'nın Ontario eyaletinde 3 katlı sıra evlerde çıkan yangında 11 ev küle döndü. Evlerdeki hasarın milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.
Ontario eyaletine bağlı Hamilton kentinde bulunan Winona’da gece çıkan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Yangında 3 katlı sıra evlerde bulunan 11 ev küle döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Yangın, rüzgarın etkisi ile yan bloklara sıçrayarak büyüdü.
Polis ve itfaiye ekipleri bölgedeki tüm evleri tahliye etti.
[Fotoğraf: İHA]
Yangının çıkış nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Evlerdeki hasarın milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor.
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