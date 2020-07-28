DSÖ Etiyopya ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ, Etiyopya Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer kurumlarla iş birliğinde ülke genelinde kızamık aşısı kampanyası başlatıldı.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüse (COVID-19) rağmen ülke genelinde 10 günde 15 milyona yakın çocuğa kızamık aşısı yapıldı.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, COVID-19 ile mücadelede uygun önlemler alındığında temel hizmetlerin sunulmasına devam edilebileceğini belirterek, "Milyonlarca çocuk aşı ile önlenebilir hastalık riski altındadır ve bu aşı kampanyalarının yeniden başlatılması için COVID-19'un sonunu beklemek, daha sonra önleyemeyeceğimiz bir risktir" ifadelerini kullandı.

Ülkede nisan ayında planlanan kızamık aşısı kampanyası, COVID-19 nedeniyle temmuza ertelenmişti.