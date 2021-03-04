Ulusal Aşı Danışma Komitesi, iki doz arasındaki sürenin 4 aya çıkarılmasıyla, beklenen Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının haziran sonuna kadar 16 yaş üzerindeki Kanadalıların yüzde 80'ine vurulmuş olacağını duyurdu.

Komite, ikinci dozların haziranda daha fazla aşının gelmesiyle vurulmaya başlanması önerisi yaparken, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 55 milyon dozun ülkeye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.

Aşılar arası süre 3 ila 4 hafta

Kanada'da mevcut protokole göre, Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının iki dozu arasındaki sürenin 3 ila 4 hafta olması gerekiyor.

Ülkede birçok bölgenin Ulusal Aşı Komitesi'nin tavsiyesine uyması bekleniyor.

Kanada federal hükümeti daha önce vatandaşların yüzde 38'inin haziran sonuna kadar ikinci doz Covid-19 aşılarını vurdurmuş olacağını açıklamıştı.

