Ülkedeki Müslümanların, komşu, iş ve okul arkadaşlarını davet ettikleri etkinliklerde, Müslüman olmayan katılımcıların soruları imamlar tarafından cevaplandırıldı.

Kanada’nın Hamilton kentindeki Müslümanlar Derneği tarafından organize edilen açık cami etkinliğine de gayrimüslimler ilgi gösterdi.

Hamilton Müslümanlar Derneği Başkanı Javid Mirza, "Hamilton’da 40’ın üzerinde farklı kültürden Müslümanlar yaşıyor. Bizler burada, Peygamberimizin elçileri gibi, kültürümüzü, inancımızı, dinimizi bu tür etkinliklerle anlatmaya çalışıyoruz. İşimiz, onları Müslüman yapmak değil. Bu ancak Allah’ın elinde olan bir şey ama biz de dinimizin güzelliklerini aktarmak için çabalıyoruz" dedi.

Etkinlik kapsamında camide slaytlarla yapılan sunumda, İslam inancının temelleri ve diğer inançlarla olan farkı anlatıldı.

Katılımcılara tatlı ve içecek ikram edilirken, çocuklara da şeker ve oyuncaklar hediye edildi.