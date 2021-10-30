Irak Emniyeti Basın Biriminin, ülkenin resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, terör örgütü DEAŞ'ın, Salahaddin'e bağlı Cebel Makhul bölgesinde sivillere saldırdığı belirtildi.

Saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri bulmak için operasyon başlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kırsal bölgelerde saldırıları sürüyor

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar'ın kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.