Kanada hükümetinin emriyle saldırıdaki polis ihmali ve kusurlarının incelenmesi amacıyla kurulan "Bağımsız Kamu Soruşturması Komisyonu" olaya dair raporunu açıkladı.

Yaklaşık 3 bin sayfalık raporda komisyon, Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ni (RCMP) hatalı bulurken emniyet teşkilatına yönelik reform çağrısı yapıldı.

Komisyon, tahkikat sürecinde RCMP liderliğinin bu saldırılarda hatalarının olduğu ve RCMP'nin teşkilatın hesap verilebilirliğini engellediğine işaret ederek "Olaydan yaklaşık 3 yıl sonra RCMP, Kanada tarihinin en ölümcül saldırısına verdiği tepkileri değerlendirmek için çok az şey yaptı" değerlendirmesinde bulundu.

Kanada polisinin saldırının gerçekleştiği bölgedeki halkın ve görgü tanıklarının sağladığı bilgileri ele alış şeklinin eleştirildiği raporda, acil yardım çağrı merkezlerine 3 kez ihbar araması yapıldığı ancak bunların gerektiği şekilde değerlendirilmediği kaydedildi.

Raporda, "Tehditlerin sürdüğü bir ortamda RCMP, toplumu etkili şekilde bilgilendirmek ve tahliyelerini gerçekleştirmek için çok iyi seviyede hazırlıklı değildi. RCMP yönergelerinin aksine polis teşkilatının acil durum planı yoktu" ifadeleri kullanıldı.

Raporun açıklandığı basın toplantısına katılan Başbakan Justin Trudeau ise "Bazı şeylerin değişmesi gerektiğine dair soru işareti yok ve değişiklik olacak" dedi.

Kanada'nın güneydoğu eyaletlerinden Nova Scotia'nın Portapique kasabasında 18 Nisan Cumartesi gecesinden ertesi gün öğlene dek süren saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırgan, pazar günü öğle saatlerinde akaryakıt istasyonunda polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmişti.

Nova Scotia'daki olayın ülke tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı saldırı olduğu açıklanmıştı.