Çok Bulutlu 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.05.2024 21:07

Kanada ve İsveç, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları durdurmasını istedi

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Refah kentindeki çadır kampa düzenlediği saldırılara tepki göstererek, "askeri operasyonların" durdurulmasını istedi.

Kanada ve İsveç, İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları durdurmasını istedi

Joly, ziyaret için geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de mevkidaşı Tobias Billström ile Başbakanlık Konutu'nda görüştü. Görüşme sonrası iki Bakan basın toplantısı düzenledi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde bulunan çadır kampına düzenlediği saldırıların durdurulmasını isteyen Joly, "Billström ile birlikte Refah'taki gelişmeleri konuştuk. Refah'ta yaşananlar kesinlikle korkunç. Biz bu askeri operasyona karşıyız ve daha ileri gidilmemesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Joly, İsveç ile NATO üyeliği öncesi de Ukraynalı askerlerin eğitimi için beraber çalıştıklarını hatırlattı.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström de Kanada ile Ukrayna'ya yardım konusunda ortak adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Görüşme sonrası Refah'ta yaşananlardan dolayı yazılı açıklama yapan Billström, İsrail tanklarının Refah'ın merkezine ulaşmasından büyük endişe duyduğunu belirtti.

Billström açıklamasında, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'a yönelik askeri saldırının durdurulmasına yönelik kararının uygulanmasını istedi.

ETİKETLER
Kanada İsveç İsrail Gazze Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:30
ABD'de başkanlık seçim tahminlerinde ibre Trump'ı işaret ediyor
21:26
İtalya'da Bologna Belediye Başkanı, belediyeye Filistin bayrağı astı
21:19
Konya'da kamyonla minibüs çarpıştı: 14 yaralı
21:06
ABD’de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
21:02
Erken yaşta hava ve ses kirliliğine maruz kalmak psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor
20:51
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
İsrail saldırıları nedeniyle Filistinliler Refah'tan göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babasından düzenlemeye karşı çıkanlara tepki
Başıboş köpeklerin saldırdığı Tunahan'ın babasından düzenlemeye karşı çıkanlara tepki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ