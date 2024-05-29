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Dünya
AA 29.05.2024 20:49

Erken yaşta hava ve ses kirliliğine maruz kalmak psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nde yapılan araştırma, erken yaşlarda hava ve ses kirliliğine maruz kalmanın, psikolojik rahatsızlık riskini artırdığını ortaya koydu.

Erken yaşta hava ve ses kirliliğine maruz kalmak psikolojik rahatsızlık riskini artırıyor
[Fotograf: Reuters]

JAMA Network Open dergisinde yayımlanan araştırmada, hava ve ses kirliliğinin, psikolojik rahatsızlıklarla ilişkisi incelendi.

İngiltere'de 1991-1992 yıllarında hamile kadınlarla başlayan uzun süreli araştırmada, 9 bin 65 çocuğun 12 yaşına kadar maruz kaldıkları hava ve ses kirliliği incelendi.

Söz konusu çocukların 13, 18 ve 24 yaşlarındaki psikolojik durumları anne karnından beri maruz kaldıkları hava ve ses kirliliğiyle karşılaştırıldı.

Sonuçlar, katılımcıların yaklaşık yüzde 19,5'inin psikotik bir deneyim yaşadığını ortaya koyarken, yaklaşık 11,4'ünün depresyon ve yaklaşık yüzde 9,7'sinin de kaygı bozukluğu yaşadığını gösterdi.

Araştırmacılar, PM2.5 adı verilen ince parçacıklı maddede küçük bir artışın bile daha fazla psikotik deneyimle ve depresyonla ilişkili olduğunu ifade etti.

Araştırmacılardan Joanne Newbury, "Çocukluk, ergenlik ve erken yetişkinlik, psikiyatrik bozuklukların gelişimi için kritik dönemlerdir." dedi.

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