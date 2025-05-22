Kanada: İsrail'in diplomatlara ateş açması kesinlikle kabul edilemez

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre, Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın ofisi, İsrail ordusunun ateş açtığı heyetin içinde 2 Kanadalı diplomat ve 2 yerel personelin bulunduğunu açıkladı.

Başkent Ottowa'da basın mensuplarına açıklama yapan Carney, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı yakınlarında diplomatların yer aldığı heyete ateş açması hakkında "eksiksiz bir soruşturma" ve "olaya dair derhal açıklama" beklediklerini kaydetti.

Carney, olay hakkında "Bu kesinlikle kabul edilemez, bölgede yaşanan ve kesinlikle kabul edilemez olan pek çok şeyden sadece birkaçı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, X hesabından yaptığı açıklamada, Kanadalı personelin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Anand ayrıca, İsrail'in Ottowa Büyükelçisi'ni çağırmaları ve Kanada'nın olay hakkında "ciddi endişe duyduğunu" iletmeleri için yetkili personele talimat verdiği bilgisini paylaştı.

İsrail'in Cenin'i ziyaret eden 35 diplomata saldırısı

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıklamıştı.

Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergah belirlendiği ve bölgenin aktif çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergahı izlemeleri talimatı verildiği öne sürülmüştü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı belirtilen açıklamada, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı kaydedilmişti.