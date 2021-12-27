Kanada merkezli Blacklock's Reporter tarafından yayınlanan bir raporda, Kanada Halk Sağlığı Kurumu'nun 33 milyon cihazı gizlice izlediği açıklandı.

Kurum sözcülerinden biri, National Post'a verdiği demeçte , ajansın bu yılın başlarında, "salgının aciliyeti nedeniyle" coğrafi konum bilgileri de dahil olmak üzere halkın verilerini topladığını doğruladı.

İzleme verilerinin yalnızca karantina önlemlerinin etkinliğini değerlendirmek ve insanların hareketi ile COVID-19'un yayılması arasındaki olası bağlantıları belirlemek için kullanıldığı iddia edildi.

PHAC, bilgileri bir dış yüklenici olan Kanadalı telekomünikasyon devi Telus aracılığıyla elde etti.

Sözleşme geçen mart ayından ekim ayına kadar sürdü ve PHAC, anlaşmanın süresi dolduktan sonra verilere erişimi olmadığını söyledi.

Ancak kurum, benzer şekilde önümüzdeki beş yıl içinde diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve ruh sağlığını iyileştirmek gibi amaçlara yönelik vatandaşların hareketlerini izlemeyi planlıyor.