Az Bulutlu -0.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2025 16:51

Kanada, el konulan Rus varlıklarından Ukrayna'ya 5 milyar dolar yardım gönderecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'ya, yaptırımlar kapsamında el konulan Rus varlıklarından elde edilen 5 milyar dolarlık fonun ilk ödemesinin yapılacağını duyurdu.

Kanada, el konulan Rus varlıklarından Ukrayna'ya 5 milyar dolar yardım gönderecek

Kanada Yayın Kurumu'nun (CBC) haberine göre, Kiev'de düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu uluslararası zirvede konuşan Trudeau, "Bu, Ukrayna'nın istediği, kışkırttığı ya da herhangi bir şekilde talep ettiği bir çatışma değil. Bu savaş sadece ve sadece tek bir sebepten dolayı başlatıldı: Rusya'nın Ukrayna tarihini silme ve imparatorluğunu genişletme arzusu." dedi.

Trudeau, Ukrayna'ya 25 hafif zırhlı araç ve iki zırhlı muharebe destek aracı tedarik edeceklerini, enerji güvenliği konusunda destek sağlamak amacıyla hibe vereceklerini ve yaptırımlar kapsamında el konulan Rus varlıklarından elde edilen 5 milyar dolarlık fonun ilk ödemesinin yapılacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "olağanüstü cesarete, dayanıklılığa ve kararlılığa" sahip olduğunu söyleyen Trudeau, Ukraynalı liderin kendisine ve milyonlarca Kanadalıya "ilham vermeye devam ettiğini" kaydetti.

Trudeau, Rusya'yı "kurallara dayalı uluslararası düzene doğrudan saldırı" yapmakla suçlayarak "Güçlü olanın haklı olduğu bir döneme geri dönemeyiz. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu barış, Ukraynalılar masada olmadan sağlanamaz." diye konuştu.

Söz konusu 5 milyar dolarlık yeni fon, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ilk kısmını oluşturuyor.

- Ukrayna'yı destekleyen liderler, savaşın 3. yılında Kiev'de buluştu

Rusya'nın başlattığı savaşta 3 yıl geride kalırken, Ukrayna'ya destek veren liderler, başkent Kiev'de bir araya geldi.

Ukrayna'da bugün düzenlenen toplantıya 13 yabancı lider katıldı, 24 isim de çevrim içi bağlandı.

ETİKETLER
Justin Trudeau Kanada Ukrayna
Sıradaki Haber
Almanya'da kurulacak koalisyon hükümetini zorlu bir ekonomi ve reform gündemi bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
İngiltere, Rusya'ya "2022'den bu yana en büyük yaptırım paketini" açıkladı
17:13
"Hattatların Reisi" sanatkar: Hasan Çelebi
17:14
Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek
17:38
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
17:05
3 ilde eğitime kar engeli
16:23
"Yenidoğan Çetesi" davasında ara karar
Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek
Türk zırhlısı PARS ALPHA ilk kez envantere girecek
FOTO FOKUS
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
İstanbul'da Sarıyer ve Beşiktaş kıyılarında denizanası yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ