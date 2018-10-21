  • 21 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » Kanada Dışişleri Bakanı Freeland: Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklamalar tutarsız

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland: Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklamalar tutarsız

Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadıklarını ve Kaşıkçı ile ilgili yapılan açıklamaların tutarsız ve güvenilir olmadığını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kanada Dışişleri Bakanı Freeland: Kaşıkçının ölümü ile ilgili açıklamalar tutarsız

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Freeland, "Kanada olarak, Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul'daki konsolosluğunda öldüğünü teyit ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini kınıyoruz. Bugüne kadar Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili açıklamalar tutarlılık ve güvenilirlikten yoksun." ifadelerini kullandı.

"Kaşıkçı ölümünden sorumlu olanlar adalet önüne çıkarılmalı"

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'e ve sevdiklerine samimi başsağlığı dileyen Freeland, şunları kaydetti:

"Bu trajedinin sonucu olarak yaşadıkları acı yürekleri yakıyor. Türk yetkililerle tam bir iş birliği içinde ve Kaşıkçı'nın ölümünü çevreleyen koşulların eksiksiz ve titiz bir şekilde ele alınmasını içeren kapsamlı bir soruşturma çağrımızı yineliyoruz. Kaşıkçı'yı öldürmekten sorumlu olanlar hesap vermeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır."

Kaynak: AA 

Etiketler: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER