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Trump: Kaşıkçı olayıyla ilgili soruşturmaya çok sayıda kişi dahil edildi

ABD Başkanı Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili cevapları bulana kadar tatmin olmayacağını ve soruşturmaya çok sayıda kişinin dahil edildiğini söyledi.

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Trump: Kaşıkçı olayıyla ilgili soruşturmaya çok sayıda kişi dahil edildi

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sorularını cevapladı.

Trump, “Kaşıkçı hakkında Veliaht Prens Bin Salman’ın önceden haberinin olmaması mümkün mü?” şeklinde bir soruya, “Bu mümkündür.” dedi.

"Suudi Arabistan'ın yaptıkları kabul edilemez"

“Cevapları bulana kadar tatmin olmayacağım.” şeklinde konuşan Trump, Suudi Arabistan'ın yaptığı soruşturmayı “Büyük bir adım” olarak değerlendirdi ve soruşturmaya çok fazla kişinin dahil edildiğini kaydetti.

Trump, “Suudi Arabistan çok iyi bir müttefik, fakat yaptıkları kabul edilemez.” diye konuştu.

Ayrıca Trump, "Suudi’nin soruşturmasını inanılır bulunuyor musunuz” şeklinde bir soruya ise “Evet, buluyorum.” cevabını verdi.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, abd başkanı donald trump
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