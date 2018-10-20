Suudi Arabistan: Kaşıkçı ‘arbede sonucu’ öldü

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair yaptığı açıklamanın Türkçesini paylaştı.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur. Bu olayın akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmışlardır." iddiası yer aldı.

Suudi yetkililerin yaptığı ön soruşturmalar neticesinde Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda bulunduğu sırada kendisi ile şüpheliler arasında cereyan eden görüşmenin "istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiğinin" belirlendiği öne sürüldü.

Kaşıkçı'nın kaybolma davasını Suudi Arabistan Krallığı yetkili makamlarının yakından takip ettiği ve konuyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için gerekli işlemlerin başlatıldığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ve tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını teminen Krallık, 6 Ekim 2018'de soruşturma başlatmak ve Türk meslektaşlarıyla iş birliği yapmak üzere Türkiye'ye bir güvenlik ekibi göndermiş akabinde Suudi Arabistan Krallığı ile kardeş Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak güvenlik komisyonu kurularak Türk güvenlik yetkililerinin Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ile Başkonsolos rezidansına girişine izin vermiştir."

“Şüphelinin Kaşıkçı’yla görüşmek üzere İstanbul’a gittiği tespit edilmiştir”

Bu bağlamda söz konusu açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in talimatı doğrultusunda Başsavcılık tarafından Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olayla ilgili bilgi veya ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi." iddiası yer aldı.

"Çok açık ve net bir şekilde" olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının gerekliliği doğrultusunda devletin verdiği talimatları yerine getirmek amacıyla Suudi Başsavcılığının ön soruşturma başlattığına dikkat çekilen açıklamada, "Ön soruşturmanın neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın ülkesine dönebileceğine dair bazı bulguların bulunduğundan, şüphelinin Cemal Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gittiği tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu olay çerçevesinde gözaltına alınan 18 Suudi vatandaşı ile yapılan soruşturmalar devam ederken, Suudi Arabistan Krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir.

(Krallık) Ayrıca Suudi ilgili makamlarının bu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ve olaya karışan suçluların tümünün cezalandırılması için Suudi Arabistan'da bulunan ilgili mahkemelere intikal ettirileceğini vurgular."

Kaynak: AA