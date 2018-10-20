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Hollanda Başbakanı Rutte: Gerçeklerin ortaya çıkması lazım

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım" dedi.

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Hollanda Başbakanı Rutte: Gerçeklerin ortaya çıkması lazım

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Danimarka'da gazetecilere açıklama yaptı.

Rutte, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda tam neler yaşandığıyla ilgili daha çok soru işareti olduğunu belirterek, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Rutte, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin inandırıcı bir araştırma yapılması çağrısına katılarak, "Tam olarak ne oldu. Kim sorumlu? Geniş çaplı araştırma yapılması önemli" diye konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "inanılmaz üzücü" ifadelerini kullanan Rutte, "Suudi Arabistan'ın olaya nihayet biraz da olsa açıklık getirmesi iyi bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.  

Kaynak: AA 

Etiketler: mark rutte, Hollanda, Cemal Kaşıkçı
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