  • 21 EKIM 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 5.644
    EURO 6.499
  • BIST 96454.57
    ALTIN 222.376
Buradasınız : » » Hindistan'da tren faciasında ölenlerin sayısı 61'e yükseldi

Hindistan'da tren faciasında ölenlerin sayısı 61'e yükseldi

Hindistan'da bir yolcu treninin festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 61 oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistanda tren faciasında ölenlerin sayısı 61e yükseldi

Hindistan'ın Pencap eyaletinde Dussehra Bayramı kutlamaları sırasında meydana gelen tren kazası nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı 61'e çıktı.

Kazada yaralanan 72 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi yaşanan kazayla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

Amritsar şehrinin banliyösünde, şehirler arası sefer yapan tren, Hindular için kutsal sayılan Dussehra Bayramı için yakılan dev kuklayı izlemek üzere ray çevresinde toplanan kalabalığın arasından geçmişti. Kazanın ardından 58 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralılar civardaki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: hindistan, Tren kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER