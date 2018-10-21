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Hindistan'da tren faciasında ölenlerin sayısı 61'e yükseldi

Hindistan'da bir yolcu treninin festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 61 oldu.

21 Ekim 2018 Pazar 03:49





