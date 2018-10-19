Dünya » Hindistan'da tren insanların üzerinden geçti: 58 kişi hayatını kaybetti Buradasınız : Ana Sayfa

Hindistan'da tren insanların üzerinden geçti: 58 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir treninin, festival için ray çevresinde toplanan kişilere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 58 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı

19 Ekim 2018 Cuma 17:40





