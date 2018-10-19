Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı: 6 ölü

Yerel basının bölge itfaiyesine dayandırdığı haberlere göre, Arakanlı Müslümanların Sittwe bölgesinde abluka altında yaşadığı kampta çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kamptaki yangının binalara da sıçraması sonucu 15 evin yandığı kaydedildi.

Yangın nedeniyle yaklaşık 850 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.

Arakan eyaleti başkenti Sittwe'de Müslüman ve Budist topluluklar arasında 2012'de yaşanan şiddet olayları nedeniyle 120 bin Arakanlı Müslüman şehri terk ederek çevredeki mülteci kamplarına yerleşmişti. Budist nüfus ise şehir merkezinde kalmıştı.

Myanmar ordusunun, eyaletin kuzeyinde sürdürdüğü operasyonlar sırasında yaşanan ve Birleşmiş Milletlerin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği katliamlar nedeniyle geçen ağustos ayından bu yana yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman komşu Bangladeş'e sığınmıştı.

Kaynak: AA