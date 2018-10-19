İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, Batı Şeria'nın El Halil ve Kalkiliya kentlerinin yanı sıra Ramallah'a bağlı Kefr Naame ve Bel'in beldelerinde, İsrail'in yasa dışı kurduğu Yahudi yerleşim birimlerini ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazının ardından toplandı.

İsrail askerleri Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

İsrail güçlerinin El Halil kentinin Bab Ez-Zaviye Mahallesi'ndeki gösterilere müdahalesinde 2 Filistinli plastik mermiyle yaralanırken, birçok gösterici de gazdan etkilendi. Filistinliler de İsrail askerlerine taşla karşılık verdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri tarafından yaralanan iki Filistinli hastanede tedavi edildi.

Ayrım Duvarı ne zaman inşa edildi?

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Kaynak: AA