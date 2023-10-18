Kanada Başbakanı Trudeau: İsrail'in saldırısı dehşet verici ve kabul edilemez

Başbakan Trudeau, İsrail'in son saldırısına ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Gazze’den gelen haberler kahredici." değerlendirmesinde bulundu.

En az 500 kişinin yaşamını yitirdiği el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının "dehşet verici ve kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Trudeau, "Uluslararası insan hakları hukukuna her zaman saygı gösterilmesi gerekir. Bu hukuka aykırı." dedi.

Kanada’da, 300 kuruluş hükümetten İsrail’i kınamasını istedi

Kanada'da, çoğunluğunu Müslüman yapıların oluşturduğu 300 kuruluş, aralarında Trudeau'nun da bulunduğu üst düzey politikacılara, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasının "savaş suçu" olarak nitelendirilmesi ve kınanmasını talep eden ortak mektup yazdı.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinin (NCCM) Facebook sayfasında yayımlanan mektupta imzası bulunan kuruluşlar, Kanada kabinesi üyeleri ve siyasi parti liderlerinden, en az 500 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı "açıkça kınamaları" talebinde bulundu.

Mektup aralarında Başbakanı Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Muhafazakar Parti ve Yeni Demokrat Parti liderlerinin olduğu çok sayıda siyasiye gönderildi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı ifade edilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.