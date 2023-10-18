Cibuti: Gazze'deki şiddetin sorumlusu İsrail'dir

Youssouf, X üzerinden yaptığı açıklamada, Cibuti'nin, Gazze'deki dehşet verici şiddetin faillerini en güçlü şekilde kınadığını kaydederek "Bu şiddetin sorumlusu İsrail devletidir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, "Hastaneyi hedef alıp yüzlerce hastayı öldürmek, zulmün ve barbarlığın doruk noktası. Bu delilik durmak zorunda. Gazze halkı, İsrailli bir bakanının söylediği gibi hayvan değil. Yeter artık yeter" ifadelerini kullandı.

Afrika Boynuzu'nda yer alan Cibuti, ABD ve Çin başta olmak üzere çok sayıda devletin askeri üssüne ev sahipliği yapıyor.