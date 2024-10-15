Kanada Başbakanı Trudeau, Hindistan'ı Kanada'da şiddeti desteklemekle suçladı

CBC News'un haberine göre, gazetecilere konuşan Trudeau, Kanada Kraliyet Atlı Polisinin (RCMP) Hindistan hükümeti ajanlarını Kanada'da Nijjar'ın öldürülmesi de dahil "yaygın şiddet olaylarında rol oynamakla suçlamasının" ardından, bu tür olayların kamu güvenliği için ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Trudeau, hiçbir ülkenin kendi egemenliğini bu şekilde temelden ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini vurgulayarak "Hindistan hükümetinin, Kanada topraklarında Kanadalılara karşı suç faaliyetlerini destekleyebileceğini düşünerek temel bir hata yaptığını düşünüyorum. İster cinayet, ister gasp ya da diğer şiddet eylemleri olsun, bu kesinlikle kabul edilemez." dedi

RCMP'nin "Hintli diplomatların Kanada vatandaşları hakkında şüpheli ve yasa dışı yollarla bilgi topladığını" ortaya çıkardığına işaret eden Trudeau, bu bilgilerin daha sonra gasptan cinayete kadar şiddet içeren eylemlerde bulunacak suç örgütlerine aktarıldığını söyledi.

Trudeau, diplomatlar ve konsolosluk personeli hakkındaki suçlamalara dair daha fazla bilgi vermezken bunlarla ilgili süreçlerin mahkemelerde görüleceğini dile getirdi.

Kanada ve Hindistan karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etti

Kanada ve Hindistan, geçen yıl Kanada topraklarında bir Sih ayrılıkçının öldürülmesiyle ilgili tartışmalar sürerken dün birbirlerinin diplomatlarını sınır dışı etmişti.

Kanada Dışişleri Bakanlığının sınır dışı ettiği 6 Hint diplomatın arasında Hindistan'ın Ottawa'daki diplomatik temsilcisi Sanjay Kumar Verma'nın bulunduğu kaydedilmişti.

Hindistan ise Kanada polisinin iddialarını reddederken misilleme olarak Kanada'dan Yeni Delhi'deki 6 diplomatın bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından konuya dair yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan, Kanada hükümetinin Hintli diplomatlara karşı iddialar uydurmaya yönelik bu son çabalarına karşılık olarak daha ileri adımlar atma hakkını saklı tutmaktadır." denilmişti.

Kanada polisi, "Hint ajanlarına karşı" halkı uyardı

RCMP'den komiser Mike Duheme ise dün konuya dair Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında kamu güvenliği tehdidi olarak nitelendirdiği bu duruma karşı halkı uyardı.

Duheme, "Hint ajanlarını Kanada'daki cinayetler, baskı ve gasp dahil diğer şiddet eylemleriyle ilişkilendiren kanıtlar elde ettiklerini" söyledi.

Kanada'da bulunan Hint diplomatların ve konsolosluk görevlilerinin, Hindistan hükümeti için doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla bilgi toplamak gibi gizli faaliyetlerde bulunmak için resmi konumlarından yararlandıklarını gösteren kanıtlar topladıklarına da işaret eden Duheme, "Hindistan hükümeti tarafından toplanan bilgiler daha sonra Güney Asyalıları hedef almak için kullanılıyor." ifadesini kullandı.

Duheme, söz konusu iddialara dair kanıtlarının doğrudan Hindistan hükümetine de sunulduğunu aktardı.

KLF yöneticisi Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesi

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen KLF, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Nijjar, 18 Haziran 2023'te Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Kanada, Hindistan'daki 41 diplomatını geri çekmişti

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın, yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.