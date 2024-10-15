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Dünya
AA 15.10.2024 14:55

Fas'ta 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Fas'ın kuzeyinde yer alan İfran şehrinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas'ta 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü Başkanı Nasır Cabur, SNRT televizyonuna yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin kuzey kesiminde yer alan İfran ilinin Sidi el-Mahfi beldesi olduğunu belirtti.

Cabur, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin can ve mal kaybına yol açmadığı bilgisini verdi.

Fas'ta 8 Eylül 2023 gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde 2 bin 690 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 125 kişi yaralanmıştı.

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Fas Deprem
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