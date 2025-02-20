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Dünya
AA 20.02.2025 11:15

Kanada Başbakanı Trudeau, her zaman Ukrayna'nın yanında olduklarını belirtti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesi ve müttefiklerinin her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtti

Kanada Başbakanı Trudeau, her zaman Ukrayna'nın yanında olduklarını belirtti

Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukraynalıların sadece "egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini korumak" için değil "80 yıla yakın bir süredir dünya çapında herkesi güvende tutan kurallara dayalı düzeni korumak" için de savaştığını vurguladı.

Rusya'nın sınırlarla ilgili kuralları "kasıtlı ihlal ettiğini" aktaran Trudeau, "Bu nedenle Kanada ve müttefiklerimiz, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in uluslararası düzeni yasa dışı, ahlaksız ve adaletsiz şekilde ihlal etmesine karşı durma konusunda nettir." ifadelerini kullandı.

Trudeau, Kanada'nın her zaman Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Avrupalı ortaklar ile bir araya gelerek Ukrayna'yı ve dünyayı "güvende tutan kuralları" savunmayı konuşmak için sabırsızlandığını kaydetti.

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